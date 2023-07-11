Армяне открыли огонь по Нахчывану, Ходжалы и Ходжавенду

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10 июля с 17:10 до 20:30 части Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Араздеян Вединского района и Гиги Гафанского района, обстреляли из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Гейдарабад Сядярякского района и Нургут Ордубадского района Нахчиванской АР.

Кроме того, члены армянских незаконных вооруженных формирований в Азербайджане, где временно дислоцированы российские миротворцы, несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные направлении Ходжалинского и Ходжавендского районов.

По указанным направлениям нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования.

В то же время члены армянских незаконных вооруженных формирований пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными направлении Ходжалинского, Ходжавендского и Кяльбаджарского районов.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.