Вагит Алекперов лидирует в России по полученным дивидендам

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Forbes опубликовал рейтинг 50 богатейших россиян по полученным дивидендам за 2022 год, его возглавил основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, чей дивидендный доход оценивается в 155,7 миллиарда рублей . В Forbes напомнили, что в декабре 2022 года «Лукойл» объявил о выплате дивидендов сразу за 2021 год и 9 месяцев 2022 года общей суммой в 549 миллиардов рублей.

Вторым в рейтинге стал президент и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, чей дивидендный доход от активов «Норникеля», по оценкам издания, составил 149 миллиардов рублей. На третьей позиции оказался основатель XTX Markets Александр Герко. Доход основателя трейдинговой компании оценивается в 141 миллиард рублей.

На четвертом и пятом месте расположились совладельцы «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Они получили дивидендный доход в размере 104,1 миллиарда рублей и 82,9 миллиарда рублей соответственно. И «Новатэк», и «Сибур» начисляли дивиденды в 2022 году, отметили в Forbes.

В первую десятку также вошли Андрей Гурьев и его семья с доходом 81 миллиард рублей, Алишер Усманов, получивший 64,7 миллиарда рублей, Леонид Федун, чей доход составил 51,2 миллиарда рублей.

Как отмечает Forbes, в рейтинге появились 23 новых участника. Среди них оказались три основателя «Спортмастера»: Владимир Фартушняк, Николай Фартушняк и Александр Михальский. В рейтинг попали владелец «ИКС холдинга» Антон Черепенников, а также основатели группы Mercury Леонид Струнин и Леонид Фридлянд.

Основной акционер НЛМК Владимир Лисин и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, которые были лидерами рейтинга Forbes по дивидендному доходу за 2019–2021 годы, в текущий список не попали. НЛМК и «Северсталь» не выплачивали дивиденды за 2022 год.