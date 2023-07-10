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Главное Экономика

Россия резко уменьшила скидку на нефть для Индии

Россия резко уменьшила скидку на нефть для Индии

Россия сократила скидки на свою нефть, которая поставляется индийским переработчикам, с $30 до $4 за баррель.

Об этом пишет издание Times of India, ссылаясь на источники.

«Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к 4 долларам за баррель», — пишет издание.

По словам собеседников газеты, Россия продает топливо нефтеперерабатывающим заводам Индии чуть ниже, чем предельный уровень, установленный в $60 за баррель. Однако российская сторона берет дополнительную плату за доставку нефти от Балтийского и Черного морей до западного побережья Индии в диапазоне от $11 до $19 за баррель.

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