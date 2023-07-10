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Зеленский о словах Трампа: Байден мог бы закончить конфликт РФ и Украины за пять минут

Зеленский о словах Трампа: Байден мог бы закончить конфликт РФ и Украины за пять минут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джо Байден мог бы закончить войну «за пять минут» ценой Украины.

Так в интервью ABC News он прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот «закончит войну в течение 24 часов», если победит на выборах.

«Одно только желание прекратить войну – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Что ж, похоже, что Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа. Мы были в состоянии войны, не полномасштабной войны, но мы были в состоянии войны, и, как я предполагаю, он располагал этим временем, но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты», – сказал он.

«Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже через пять минут. Но мы бы не согласились», – добавил президент.

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