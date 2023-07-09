СМИ: Путин сменил Герасимова на Теплинского

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Президент России Владимир Путин уволил еще одного высокопоставленного генерала по возвращении командиров «Азова». Речь идет о 67-летнем генерале Валерии Герасимове. Его отстранили от должности командующего российской армией в Украине менее чем через полгода после назначения. Об этом сообщает издание Metro.

«Во время войны Путин уволил нескольких руководителей, в том числе генерал-полковника Михаила Мизинцева, также известного как Мариупольский резник, а также генерала Рустама Мурадова, стоявшего за бойней в Угледаре в начале этого года», – говорится в сообщении.

Однако Герасимов останется руководить российскими вооруженными силами в качестве начальника генерального штаба, но его заменит теперь генерал-полковник ВС РФ Михаил Теплинский. О чем уже сообщили российские пропагандистские каналы.

Решение об увольнении Герасимова принято спустя несколько недель после так называемого «восстания» ЧВК Вагнера.

Устранение Герасимова также совпадает с саммитом НАТО в Литве 12 июля, которое должно усилить поддержку Запада для Украины, добавляет источник.