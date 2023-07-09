Американцы уничтожили в Сирии одного из лидеров ИГ

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В Сирии был ликвидирован Усама аль-Мухаджир – один из главарей террористической организации «Исламское государство», сообщили в Центральном командовании (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

Отмечается, что операция по его уничтожению была спланирована и осуществлена американскими военными.

«Центральное командование нанесло удар в Сирии, в результате которого ликвидирован Усама аль-Мухаджир, лидер ИГ на востоке Сирии. Каких-либо данных о гибели гражданских лиц при нанесении удара нет. Коалиция изучает информацию о раненых», – сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что удар был нанесен беспилотником MQ-9.