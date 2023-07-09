Азербайджан отреагировал на армянский обстрел и пресек полеты вражеских дронов

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С 23:40 8 июля до 06:05 9 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Зяркенд Басаркечярского района, а также Карчеван Агарагского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Бязирхана, Демирчидам Кяльбаджарского района и Килит Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

8 июля с 22:35 до 23:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Кяльбаджарского районов.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, были предприняты попытки совершения квадрокоптерами вооруженных сил Армении разведывательных полетов над позициями нашей Армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачинского района, а квадрокоптером, принадлежащим незаконным армянским вооруженным формированиям, – над позициями наших подразделений в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

В результате принятых неотложных мер деятельность квадрокоптеров, пытавшихся совершить полеты над нашими позициями, была пресечена.