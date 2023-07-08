Легион «Свобода России» готовит новый рейд на территорию России

Воюющий на стороне Украины легион «Свобода России» планирует ещё один рейд на территорию РФ.
Об этом заявил изданию Observer его командир с позывным «Цезарь».
«В течение следующего месяца или около того будет ещё один сюрприз. Это будет наша третья операция. После неё последуют четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю свою территорию», – заявил «Цезарь».
Отметим, что другая эмигрантская организация – «Российский добровольческий корпус» – сейчас поддерживает украинскую армию на Запорожском фронте. О рейдах добровольческих подразделений на территорию РФ ничего не сообщалось с начала июня.