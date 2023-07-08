Легион «Свобода России» готовит новый рейд на территорию России

152 Просмотров

Воюющий на стороне Украины легион «Свобода России» планирует ещё один рейд на территорию РФ.

Об этом заявил изданию Observer его командир с позывным «Цезарь».

«В течение следующего месяца или около того будет ещё один сюрприз. Это будет наша третья операция. После неё последуют четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю свою территорию», – заявил «Цезарь».

Отметим, что другая эмигрантская организация – «Российский добровольческий корпус» – сейчас поддерживает украинскую армию на Запорожском фронте. О рейдах добровольческих подразделений на территорию РФ ничего не сообщалось с начала июня.