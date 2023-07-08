Азербайджан поставит нефть для переработки на заводе в Таджикистане

118 Просмотров

Азербайджан будет поставлять в Таджикистан сырую нефть для переработки на заводе в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Дангара».

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Таджикистана по итогам заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух государств.

В заседании, которое состоялось в Баку, приняли участие министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Амин Завкизода и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

«На заседании комиссии в целях выполнения поручений и распоряжений президентов двух стран стороны договорились реализовать конкретные проекты в области укрепления торгово-экономического сотрудничества, создания совместных промышленных предприятий, в том числе на территории свободных экономических зон Республики Таджикистан, поставки сырой нефти из Азербайджана для нужд нефтеперерабатывающего завода СЭЗ «Дангара», – говорится в сообщении.

Также стороны обсудили привлечение средств для реконструкции мощностей Таджикской алюминиевой компании, экспорт алюминия, криолита и фторида алюминия из Таджикистана в Азербайджан, импорт глинозема из Азербайджана в Таджикистан, переработку сельхозпродукции и скидки на перевозку по железным дорогам, развитие туризма, разведку месторождений Таджикистана и увеличения двустороннего товарооборота.

Кроме того, во время визита глава Минэкономразивтия Таджикистана провел встречу с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и обсудил торгово-экономические вопросы.

Свободные экономические зоны созданы в Таджикистане для привлечения иностранных инвестиций, новых технологий, а также для обеспечения внутреннего рынка товарами. СЭЗ «Дангара» находится в Хатлонской области к югу от Душанбе.