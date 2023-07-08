Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию |
Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО |
Столтенберг анонсировал развертывание 300-тысячной армии НАТО в Европе |
Гаджизаде: Ложь Армении – не что иное, как отчаянная попытка |
Новый пакет военной помощи США для Украины на $800 млн: что известно |
Украина может получить F-16 до завершения войны с Россией |
Начался визит Зеленского в Турцию (фото, видео) |
Байрам Бегай предрек сближение Албании с Азербайджаном |
Зеленский озвучил свои ожидания от саммита НАТО |
Главное Политика

Трамп снова назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну и завершить боевые действия в Украине

Трамп снова назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну и завершить боевые действия в Украине

 

«Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны», – заявил Трамп в пятницу на митинге перед своими сторонниками в штате Айова.

Он также в очередной раз заяаил, что в случае победы на президентских выборах закончит войну в Украине в течение 24 часов. «Все задаются вопросом, смогу ли я это сделать. Разумеется, смогу», – заявил Трамп.

Он также заявил, что не принимает сторону Киева или Москвы. «Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Политика

Правительство Нидерландов подало в отставку

2023/07/08, 13:35
Reuters: Представитель ООН Мартин Гриффитс предупредил Россию
Мир

Reuters: Представитель ООН Мартин Гриффитс предупредил Россию

2023/07/08, 13:15
Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги
Политика

Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги

2023/07/08, 13:09
Washington Post: Евгению Пригожину угрожает политическое стирание
Политика

Washington Post: Евгению Пригожину угрожает политическое стирание

2023/07/08, 12:58
Трамп снова назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну и завершить боевые действия в Украине
Политика

Трамп снова назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну и завершить боевые действия в Украине

2023/07/08, 12:15
В Иране публично повесили двух человек за причастность к теракту в Ширазе
Политика

В Иране публично повесили двух человек за причастность к теракту в Ширазе

2023/07/08, 11:45
Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"
Политика

Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

2023/07/08, 10:04
Франсуа Олланд: погромы в стране устроило поколение, которое обнищало
Политика

Франсуа Олланд: погромы в стране устроило поколение, которое обнищало

2023/07/08, 09:45
Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию
Политика

Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию

2023/07/08, 07:54