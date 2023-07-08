Трамп снова назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну и завершить боевые действия в Украине

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«Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны», – заявил Трамп в пятницу на митинге перед своими сторонниками в штате Айова.

Он также в очередной раз заяаил, что в случае победы на президентских выборах закончит войну в Украине в течение 24 часов. «Все задаются вопросом, смогу ли я это сделать. Разумеется, смогу», – заявил Трамп.

Он также заявил, что не принимает сторону Киева или Москвы. «Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне», – отметил он.