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Столтенберг анонсировал развертывание 300-тысячной армии НАТО в Европе

Столтенберг анонсировал развертывание 300-тысячной армии НАТО в Европе

НАТО планирует развернуть трёхсоттысячную армию в Европе в состоянии высокой боеготовности, сообщил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Эти планы [подразумевают], что НАТО развёртывает 300 тысяч военнослужащих в высокой степени готовности, в том числе значительные воздушные и морские боевые силы», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Как уточнил Столтенберг, эти планы будут приняты после саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. В состояние повышенной боеготовности, по его словам, будут приведены военнослужащие как на воде, так и в воздухе.

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