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Главное Экономика

В 2023 году ненефтяной экспорт Азербайджана составил около 2 млрд. долларов

В 2023 году ненефтяной экспорт Азербайджана составил около 2 млрд. долларов

В январе-июне 2023 года общий экспорт Азербайджана составил 18 млрд. долларов США, экспорт ненефтяного сектора – 1,8 млрд. долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт ненефтяного сектора вырос на 20,6%. За январь-июнь 2023 года экспорт продовольственных товаров составил 459,9 млн долларов США.

Об этом стало известно из сообщения Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Согласно информации, за январь-июнь 2023 года экспорт спиртных и безалкогольных напитков вырос в 5,5 раза, экспорт сахара – на 53,1%, а экспорт фруктов и овощей – на 6,8%.

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