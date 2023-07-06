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Главное Общество

Госслужба оштрафовала Aztelekom и Baktelecom

Госслужба оштрафовала Aztelekom и Baktelecom

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики приняла решение по делу, возбужденному в отношении принадлежащих Министерству цифрового развития и транспорта ООО Aztelekom и «Бакинская телефонная связь» («Бактелеком») в связи с признаками нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщили в Госслужбе, ранее структура возбудила дело против Aztelekom и Baktelecom на основании исследования, проведенного с целью установления соответствия требованиям антимонопольного законодательства повышения тарифов на оказываемые частным интернет-провайдерам услуги, а также обращений от ряда частных интернет-провайдеров.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что ООО устанавливали тарифы на услуги, идентичные услугам, регулируемым государством (Тарифным советом), в связи с чем были нарушены требования ряда законодательных актов.

Согласно принятому решению, Aztelekom и Baktelecom предписано привести тарифы на услуги в соответствие с требованиями законов «О телекоммуникациях», «О регулируемых ценах» и решениями Тарифного совета, на ООО наложен штраф.

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Госслужба оштрафовала Aztelekom и Baktelecom

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