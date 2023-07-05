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Генсек ОПЕК заявил о приглашении Азербайджана в организацию, Шахбазов отрицает

Генсек ОПЕК заявил о приглашении Азербайджана в организацию, Шахбазов отрицает

ОПЕК пригласила Азербайджан стать постоянным членом организации, сообщил «Интерфаксу» ее генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс.

Он не стал говорить, какой ответ дал Баку, который входит в коалицию ОПЕК+.

При этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что Азербайджан в последнее время не получал предложений о вступлении в ОПЕК и сейчас не рассматривает такую возможность.

«В принципе это не новость, такого рода вопросы надо поднимать. Но в настоящий момент мы это не рассматриваем», – сказал он.

На вопрос ТАСС, получала ли страна недавно предложение о вступлении, министр ответил: «Нет».

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