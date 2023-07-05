ВСУ прорвали российскую оборону на Запорожском фронте

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Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали о боях и прорыве ВСУ российской обороны на Запорожском направлении.

Российские оккупанты пытались атаковать позиции ВСУ в районе Ровнополя, а украинские защитники вели бои в районе Угледара. Российские военные блогеры сообщили, что ВСУ вышли на границу села Приютное.

А спикер группировки войск «Таврийск» Шершень заявил, что ВСУ продвинулись глубь еще на 2 км. Кадры с геолокацеий от 4 июля показывают, что оккупанты из 810-й бригады морпехов и 58-я армия ВС РФ ведут бой к югу от Орехово, а это означает, что украинские защитники продвинулись на 2 км к северу от Работино.

Российские военные блогеры заявляют, что небольшая штурмовая группа ВСУ ведет бои на юго-западе от Орехово на линии Пятихатки — Жеребрянка. В этом районе оборону держат оккупанты из «Судоплатова» и «Крыма», а также 429-й мотострелковый полк.

На днях ВСУ нанесли удары ракетами Storm Shadow по военному складу ВС РФ в оккупированной Якимовке, что в 23 км от Мелитополя в районе трассы Т2209 Мелитополь – Чонгар.

Также российские паблики сообщают об ударе и в районе Васильевки. Российские военкоры уверены, что ВСУ присутствуют на левом берегу в районе Антоновского моста.