Татарские бизнесмены прибудут в Баку

Бизнес-миссия предпринимателей из Татарстана посетит Баку 26-28 июля, говорится в сообщении Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).
Визит состоится при организационной поддержке AZPROMO и акционерного общества «Химград» Республики Татарстан.
Отмечается, что цель организации бизнес-миссии – ознакомление с созданной в Азербайджане деловой и инвестиционной средой.
Кроме того, в рамках визита предприниматели ознакомятся с деятельностью промышленных парков и свободных экономических зон Азербайджана, а также возможностями, созданными для бизнеса в химической промышленности и сфере ковроткачества.