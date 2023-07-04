Украина обвинила Россию в применении химоружия |
Макрон из-за гражданской войны введет чрезвычайное положение |
Макрон заявил о прохождении пика гражданской войны во Франции |
Зардушт Ализаде – «Минвалу»: «Мы идем на обострение с Россией. И что Москва сможет сделать Баку? Она с Украиной не справляется» |
Верхушка сепаратистов отказалась от переговоров с Баку и на территории третьей страны |
Теракт в Тель-Авиве (видео) |
Хрен редьки не слаще: ни в Армении, ни во Франции |
Токаев потроллил ШОС |
Столтенберг останется главой НАТО |
Главное Экономика

Татарские бизнесмены прибудут в Баку

Татарские бизнесмены прибудут в Баку

Бизнес-миссия предпринимателей из Татарстана посетит Баку 26-28 июля, говорится в сообщении Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Визит состоится при организационной поддержке AZPROMO и акционерного общества «Химград» Республики Татарстан.

Отмечается, что цель организации бизнес-миссии – ознакомление с созданной в Азербайджане деловой и инвестиционной средой.

Кроме того, в рамках визита предприниматели ознакомятся с деятельностью промышленных парков и свободных экономических зон Азербайджана, а также возможностями, созданными для бизнеса в химической промышленности и сфере ковроткачества.

Теги:
Из этой рубрики
Татарские бизнесмены прибудут в Баку
Экономика

Татарские бизнесмены прибудут в Баку

2023/07/04, 22:15
Баку и Саратов связали авиарейсы «ИрАэро»
Экономика

Баку и Саратов связали авиарейсы «ИрАэро»

2023/07/04, 21:15
Глава ЦБА провел переговоры с представителями ЕБРР (фото)
Экономика

Глава ЦБА провел переговоры с представителями ЕБРР (фото)

2023/07/04, 20:00
Токаев потроллил ШОС
Экономика

Токаев потроллил ШОС

2023/07/04, 14:22
Эксперты Time предрекли коллапс российской экономики
Экономика

Эксперты Time предрекли коллапс российской экономики

2023/07/04, 01:00
МВФ предоставил Украине $890 млн
Экономика

МВФ предоставил Украине $890 млн

2023/07/03, 23:33
ЦБА нарастил валютные резервы
Экономика

ЦБА нарастил валютные резервы

2023/07/03, 22:43
Bloomberg поставил Маска во главе рейтинга пятисот богатейших в мире людей
Экономика

Bloomberg поставил Маска во главе рейтинга пятисот богатейших в мире людей

2023/07/03, 21:04
Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян
Экономика

Вагит Алекперов возглавил список богатейших россиян

2023/07/03, 16:50