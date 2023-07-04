Татарские бизнесмены прибудут в Баку

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Бизнес-миссия предпринимателей из Татарстана посетит Баку 26-28 июля, говорится в сообщении Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Визит состоится при организационной поддержке AZPROMO и акционерного общества «Химград» Республики Татарстан.

Отмечается, что цель организации бизнес-миссии – ознакомление с созданной в Азербайджане деловой и инвестиционной средой.

Кроме того, в рамках визита предприниматели ознакомятся с деятельностью промышленных парков и свободных экономических зон Азербайджана, а также возможностями, созданными для бизнеса в химической промышленности и сфере ковроткачества.