Баку и Саратов связали авиарейсы «ИрАэро»

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С сегодняшнего дня российская авиакомпания «ИрАэро» приступила к выполнению полетов по маршруту Баку – Саратов – Баку.

Рейсы будут выполняться на самолетах Superjet-100 один раз в неделю – по вторникам, сообщила компания.

Вылетевший из Баку в 16:55 по местному времени самолет будет прибывать в Саратов в 19:05. Вылетевший обратным рейсом самолет будет подниматься в воздух в 20:20 и приземляться в столице Азербайджана в 22:55.

Цена билета в одну сторону начинается от 15 тыс. рублей (около 300 манатов).