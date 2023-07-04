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Стрелков: Поступает тревожная информация

Стрелков: Поступает тревожная информация

Экс-главарь «ДНР» Игорь Гиркин сообщил, что ВСУ возобновили наступление на Времевском выступе на южном участке фронта, где российские военные передают о тяжелых боях.

Более тяжелая для россиян ситуация складывается в районе Бахмута, откуда, по словам Гиркина, поступает тревожная информация.

В своем Telegram-канале он отметил, что севернее Бахмута украинская армия атакует позиции потрепанных российских подразделений из 3-го армейского корпуса ВС РФ, у которых серьезные проблемы с личным составом и дефицит живой силы.

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