Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армянских сепаратистов

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3 июля с 10:40 до 11:40 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдама.

На указанном направлении подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры реагирования.

Кроме того, члены армянских НВФ попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Агдамского района.

В результате срочных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.