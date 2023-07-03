Баку придется выполнять своими силами Трехстороннее заявление |
@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона |
«Минвал» требует от редакции «Спутник-Азербайджан» соблюдения профессиональной этики |
Отголоски российской обиды в отношении «Минвала» |
Абдоллахиян посетит Азербайджан — это первый визит в Баку высокопоставленного представителя Тегерана на фоне напряженности между странами |
Самвел Бабаян поддержал тактику Баку |
«Непонятно, как «Минвал» ассоциируется с Великобританией. На какие факты основывается посольство России?» |
В Баку прибыл замглавы МИД Ирана (обновлено) |
Скончался Милан Милутинович |
Главное Армия

Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армянских сепаратистов

Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армянских сепаратистов

3 июля с 10:40 до 11:40 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдама.

На указанном направлении подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры реагирования.

Кроме того, члены армянских НВФ попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Агдамского района.

В результате срочных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.

Теги:
Из этой рубрики
Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина
Армия

Шойгу впервые прокомментировал мятеж Пригожина

2023/07/03, 13:53
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армянских сепаратистов
Армия

Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армянских сепаратистов

2023/07/03, 13:06
Милли предрек роботизацию ведущих армий
Армия

Милли предрек роботизацию ведущих армий

2023/07/03, 01:00
ВС Турции уничтожили 9 боевиков РКК (видео)
Армия

ВС Турции уничтожили 9 боевиков РКК (видео)

2023/07/02, 17:22
ВСУ наступают на трех направлениях
Армия

ВСУ наступают на трех направлениях

2023/07/02, 12:30
Киев впервые за 12 дней атаковали иранские дроны Shahed, все они сбиты (видео)
Армия

Киев впервые за 12 дней атаковали иранские дроны Shahed, все они сбиты (видео)

2023/07/02, 09:04
Российская армия несет значительные потери
Армия

Российская армия несет значительные потери

2023/07/01, 20:36
Кирби заявил, что украинское контрнаступление достигло определенного прогресса
Армия

Кирби заявил, что украинское контрнаступление достигло определенного прогресса

2023/06/30, 21:28
Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие США
Армия

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие США

2023/06/30, 18:37