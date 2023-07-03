Отголоски российской обиды в отношении «Минвала»

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Азербайджан – единственная страна в мире, где такие определения, как «толерантность» и «лояльность», вошедшие в речевой обиход, являются не просто данью модной тенденции, но и отражением действительности. С какой только клеветой, поклепом, наветом Азербайджану пришлось столкнуться со стороны внешних сил (и некоторых внутренних), которые пытались представить нашу страну этаким «демоном, пожирающим представителей этнических меньшинств».

Азербайджан обвиняли в притеснении прав национальных меньшинств, применении в их отношении пыток, и даже приписывали убийства. И наверняка не стоит объяснять, что клеветническая кампания, в первую очередь, исходила от армянской стороны. На протяжении многолетнего тлеющего карабахского конфликта, в Армении чуть ли не ежедневно публиковались статьи, целью которых было внести раздор между народами, проживающими в Азербайджане.

Были призывы к талышам, лезгинам и другим представителям азербайджанского народа начать «национально-освободительное движение» ради эфемерной независимости. Но вся эта «геббельсовская пропаганда» армянского пошиба потерпела полный крах.

И это доказала 44-девная война, в которой плечом к плечу, бок о бок против армянских оккупантов сражались азербайджанцы, талыши, лезгины, евреи, авару, удины и другие представители нашей многонациональной страны. Тем не менее, пресловутая «пятая колонна» в Азербайджане, служащая отнюдь не интересам нашего государства, давала о себе знать. В данном случае речь идет об информационном поле, в котором адепты бредовой армянской идеологии о собственном превосходстве и ради своих интересов, под российским флером продвигают собственную повестку дня. Вернее, пытаются.

Ни для кого не секрет, что «детище» одного из одиозных фигур, затесавшихся в российском инфопространстве Маргариты Симоньян, «Спутник» довольно активно функционирует на территории Азербайджана.

Только одного этого факта достаточно, чтобы разбить в пух и прах бредни о нарушении прав этнического меньшинства в Азербайджане. Да, де-юре «Спутник» является филиалом российского издания, но делами то ворочает Симоньян. И влияние Марго на деятельность азербайджанского филиала «Спутник» себя ярко проявило в ходе 44-дневной войны. Дабы не сбить «Спутник» с орбиты вращения вокруг российско-армянских интересов, была занята позиция Дуремара: «А я тут ни при чем».

Ну, да ладно, это все дела минувших дней. Хотя и многие представители интеллигенции, депутаты, журналисты выступали за закрытие «симоньяновского осиного гнезда». Однако спустя некоторое время все устаканилось, и особых «косяков» в деятельности «Спутник» не наблюдалось.

Довольно лирики, и перейдем к сути вопроса.

Про недовольное реальным положением дел российской стороны, которое было отражено в открытом письме посольства РФ в Азербайджане в адрес Minval, мы уже писали. Кроме того, на нашем сайте были опубликованы не только ответ редакции на инсинуации РФ , но и мнения уважаемых экспертов.

И вот в этой ситуации, в телеграм-канале «Спутник-Азербайджана» публикуется открытое письмо посольства РФ в адрес Minval.

Ради справедливости стоить отметить, что все правила «копи-паст» были соблюдены до ювелирной точности. Но журналистика – это не бездумная копировка, а умение сочетать в себе черты аналитика, политика, дипломата, объективного наблюдателя в одном флаконе. К сожалению, коллеги из «Спутник Азербайджан», не утруждали себя такими «заморочками». Опубликовав слово в слово письмо российского посольства, они не удосужились дать место нашему ответу. Но дело было сделано: и сегодня, читающие тг-канал Спутник, вполне могут задаться вопросом: а почему нет ответа Minval? Молчание-знак согласия? Молчания не было, было замалчивание. И если молчит «Спутник», то это вовсе не означает немоту повсюду.

Мы, конечно же, не вхожи в высокие кабинеты, где принимаются судьбоносные решения, но излишняя толерантность в отношении армянских кротов в русской медвежьей шкурке, которые копают под нас, обернется большими проблемами.

А что касается, однобокой информационной подачи наших коллег из «Спутник», на ум приходят только слова из песни Высоцкого: «Когда друг оказался не друг, и не враг, а так…».

Фарид Теймурханлы