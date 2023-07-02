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Азербайджан нарастил поставки газа в Болгарию

Азербайджан нарастил поставки газа в Болгарию

Болгария импортировала из Азербайджана 74,8 миллиона кубометров природного газа в апреле 2023 года по сравнению с 44,5 миллиона кубометров в марте, говорится в сообщении статистического управления Европейского союза – Eurostat.

Таким образом, импорт газа в страну из Азербайджана вырос на более чем 68 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Стоимость поставок газа в апреле составила 29,9 миллиона евро по сравнению с 30,5 миллионами евро в марте, что свидетельствует о снижении на более чем 2 процента.

Болгария начала импорт газа из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), который был введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года, напоминает «Тренд». Контрактный объем поставок газа по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Азербайджан экспортирует газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу, который является частью Южного газового коридора. Первоначальная мощность ТАР составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год.

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