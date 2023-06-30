Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 15%

87 Просмотров

В апреле этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 893,36 млн кубометров природного газа.

Об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

По информации, это на 21,73% больше по сравнению с апрелем 2022 года, когда объем экспорта природного газа в Турцию составил 733,92 млн кубометров

В апреле Азербайджан занял вторую строчку среди стран-поставщиков газа в Турцию. На долю Азербайджана пришлось 22,43% от общего импорта газа Турции.

За отчетный месяц Турция импортировала в общей сложности 3 млрд 982,20 млн кубометров природного газа, что на 2,1% меньше показателя аналогичного периода 2022 года.

В апреле Россия стала лидером по экспорту газа в Турцию. Из России в Турцию был экспортирован 1 млрд 722,44 млн кубометров природного газа, что на 8,49% меньше, чем в апреле 2022 года.

На третьем месте Иран, прокачавший в Турцию 866,89 млн кубометров газа. Это на 3,52% больше, чем в том же месяце 2022 года.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения «Шахдениз». Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались 30 июня 2018 года.