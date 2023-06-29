Пригожину перед мятежом объявили об отстранении ЧВК «Вагнер» от СВО

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За несколько дней до попытки мятежа основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину сообщили о необходимости подписать контракт, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В противном случае ему обещали запретить участвовать в специальной военной операции и получать за это финансирование. По словам депутата, на подписание согласились все формирования, кроме ЧВК «Вагнер».

«За несколько дней до мятежа Министерство обороны заявило, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае «Вагнер» не будет принимать участия в СВО. То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства. Для господина Пригожина это основное, если не главное»,— сказал Картаполов журналистам.

«Сложилось следующее. Первое — это деньги. Второе — глупые и непомерные амбиции. Третье — это возбужденное состояние. Вкупе все это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей»,— цитирует депутата «КоммерсантЪ».