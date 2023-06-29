Азербайджан – лидер по энергетическому переходу среди стран ЦА, СНГ и Южного Кавказа

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Азербайджан в рэнкинге Всемирного экономического форума по 120 странам по энергетическому переходу занимает 32 место, сообщает Trend.

Согласно индексу энергетического перехода ВЭФ, оценка индекса энергетического перехода Азербайджана по состоянию на 2023 год составила 62.

Кроме того, по индексу производительности в этой сфере страна получила оценку 69,6 и по готовности к энергетическому переходу – 50,7.

Отметим, что Азербайджан в этом рейтинге среди стран Центральной Азии, СНГ и Южного Кавказа занимает лидирующие позиции. Так, Грузия в данном рэнкинге заняла 62 место, Украина – 64, Таджикистан – 73, Казахстан – 76, Кыргызстан – 91 место.