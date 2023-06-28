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Азербайджанский газ выручит Пакистан в зимний период

Азербайджанский газ выручит Пакистан в зимний период

Соглашение с Азербайджаном поможет покончить с нехваткой газа в нашей стране зимой.

Об этом заявил госминистр страны по нефти Мусадик Малик.

Он отметил, что недавно коалиционное правительство Пакистана подписало соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) у Азербайджана.

Соглашение будет первоначально действовать в течение одного года с возможностью продления на один год, уточняет «Репорт». В соответствии с этим SOCAR будет предлагать одну партию СПГ в месяц за 45 дней до начала доставки, и каждое предложение будет иметь установленный срок действия, в течение которого PLL примет или не примет предложение. Цена на СПГ будет предложена SOCAR компании PLL в долларах США.

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