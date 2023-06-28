Захарова: Роль России в 44-дневной войне не может подвергаться сомнениям

Роль России в событиях 44-дневной войны никаким образом не может подвергаться никаким сомнениям, потому что она была подтверждена непосредственно конфликтующими сторонами, и по этому вопросу был достигнут абсолютный консенсус.
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Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, расследование событий 44-дневной войны – это внутреннее дело Армении: «Все вопросы, которые задавались премьер-министру Армении, задавались премьер- министру именно в контексте внутренних расследований и дебатов. Если есть попытки найти какой-то злой умысел в России, то это от лукавого, это ложный посыл, это дезинформация чистой воды».