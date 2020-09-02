Советский политический фольклор, без сомнения, такой же «литературный памятник эпохи», как, к примеру, частушки времен Гражданской войны. Среди всего прочего, есть здесь и издевательские стишки, которыми неизвестный автор во времена «позднего Горбачева» «припечатал» известного ретрограда из состава тогдашнего политбюро Егора Лигачева: «С неба падает кирпич — удирай, Егор Кузьмич! Пусть живет КПСС на Чернобыльской АЭС!»

А теперь опять «с неба падает кирпич», но уже на российскую высокую дипломатию. Которой все труднее выпутываться из скандала с поставками в Армению по воздуху российского оружия — того самого, которое Сергей Шойгу, министр обороны РФ, попытался выдать за «кирпичи».

И как теперь становится известно, Москва продолжает поставки оружия в Армению. По данным, имеющимся в распоряжении Minval.az, 29 августа в 12-32 очередной Ил-76 c бортовым номером 86837 совершил рейс RFF8677 по привычному маршруту: сначала над Каспийским морем, как раз на границе Азербайджана с Казахстаном и Туркменистаном, затем вошел в воздушное пространство Ирана, оттуда залетел в Армению и в 15-57 по местному времени приземлился в ереванском аэропорту «Эребуни». Откуда вылетел обратно в Моздок.

31 августа этот же Ил-76 с бортовым номером 86837 в 12-15 вылетает из Моздока, пролетает по тому же маршруту и в 15-17 приземляется в Ереване, где разгружается и в 18-37 вылетает обратно. В 22-07 он приземлился в Моздоке.

А вот 1 сентября того же года уже из ереванского аэропорта «Эребуни» в 10-13 вылетел Ил-76, принадлежащий ВВС Армении, пролетел через воздушное пространство Грузии и приземлился в московском аэропорту «Внуково». Откуда вылетел в 16-10, а в 19-05 вернулся в Ереван.

Присмотримся к картам и «маршрутным листкам» повнимательнее. Борт ВВС Армении вылетел из Еревана, пролетел над Грузией и приземлился в Москве, затем тем же путем вернулся обратно. А вот российские военно-транспортные самолеты предпочитают лететь кружным путем, более того, после разразившегося скандала в воздушное пространство Казахстана и Туркменистана они тоже не залетают — предпочитают держаться «нейтрального коридора» над Каспием. Вылетают из российского военного аэропорта в Моздоке, приземляются в Ереване, затем опять возвращаются в Моздок.

И что же — Москва по-прежнему будет уверять, якобы таким кружным путем в Армению везут «черепицу и кирпичи»?

А теперь серьезно. Тайные поставки оружия — дело не такое уж невиданное, Только вот устраивать что-то подобное можно, если есть уверенность, что, во-первых, вся история «не попадет в новости». Намеренно оставим в стороне гадание, знали ли в Москве, что у Азербайджана есть и спутники, и современные РЛС, позволяющие контролировать воздушное пространство, и другие источники информации, но сегодня СМИ, в том числе Minval.az, о «тайных полетах» российских военно-транспортных самолетов, со всеми подробностями, которые широкой публике явно не предназначались. А российские «борты» продолжают летать по «засвеченному» маршруту, усиленно изображая из себя «строительную технику». Второе условие: можно понадеяться, что те, кто такие поставки оружия примет на свой счет, даже если узнают, будут вынуждены «проглотить и смолчать». В Азербайджане, напомним, с самого начала отреагировали принципиально и жестко: это и телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с Владимиром Путиным, и холодная встреча с Сергеем Шойгу, и жесткие заявления главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова сначала в интервью ТАСС, а затем — на переговорах с Лавровым. И понятно, что за словами последует и «осязаемая конкретика». Наконец, есть и третье условие: затевать нечто подобное можно, если есть уверенность, что ответная реакция не окажется слишком масштабной. А теперь даже самый беглый анализ не оставляет сомнений: сдвигается не только азербайданское, но и мировое общественное мнение. Где уже открыто заговорили о том, что РФ руками Армении создает угрозу для трансконтинентальных азербайджанских трубопроводов, имеющих ключевое значение для энергетической безопасности Европы. В мире с понятной тревогой констатируют, что Армения превратилась в «перевалочный пункт», откуда оружие «расползается» по странам Ближнего Востока, включая Иран и Сирию, что уже множит число тех, кто считает рейсы российских военно-транспортных самолетов прямой угрозой для себя. А значит, уже в ближайшем будущем включится в активное противодействие Москве и ее сателлиту — Армении. Тем более вряд ли окажутся вне поля зрения игры с перекрашиванием российских военных самолетов под армянские — в мире, напомним еще раз, наверняка вспомнят, как Москва «перекрашивала» в армянский камуфляж свой ОТРК «Искандер». Так что российские оружейные игры на Южном Кавказе сегодня отслеживает не только Азербайджан. И ответные шаги готовятся не только в Баку. И вряд ли «дипломатичные улыбки», рукопожатия и смехотворные «отмазки» насчет «стройматериалов» могут здесь хоть как-то помочь.

Так что, если уж продолжать тему «падающих кирпичей», то можно вспомнить известный анекдот, как Вовочка со своим классом пришел на экскурсию на стройку. Учительница советует: «Дети, наденьте каски. В прошлый раз одному мальчику, который был без каски упал на голову кирпич, и мальчик заплакал, а потом кирпич упал на голову девочке, которая была в каске — и ничего, она улыбнулась и пошла». На что Вовочка ответил: «Я знаю эту девочку — она до сих пор улыбается». Вот и российская дипломатия продолжает улыбаться. Только вот…кого ее улыбки теперь смогут обмануть?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az