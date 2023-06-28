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Резников: «Когда это произойдет, вы все это увидите»

Резников: «Когда это произойдет, вы все это увидите»

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал Financial Times  украинское контрнаступление, мятеж Евгения Пригожина в России и то, как это может сказаться на ситуации на фронте.

По словам Резникова, освобождение группы сел, оккупированных Россией в последние недели, не было «главным событием» в запланированном Киевом контрнаступлении. «Когда это произойдет, вы все это увидите». . . Все все увидят», — сказал Резников. Он подтвердил, что основные резервы войск Украины, в том числе большинство бригад, недавно обученных на Западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

По данным министерства обороны Великобритании, контрнаступление Украины на данный момент отбило около 300 квадратных километров у России, что вдвое больше, чем официально объявил Киев, отмечает FT.

Резников в беседе с изданием отметил, что украинская армия продолжает наносить большие потери российским войскам, используя «деградацию как инструмент и освобождение украинских земель как цель». Хотя мятеж Пригожина пока не изменил ситуацию на поле боя, по мнению министра обороны, он стало «яркой иллюстрацией» уязвимости России. «Это поможет Западу осознать, что они инвестируют в Украину не просто так, что победа Украины абсолютно реальна и не за горами», — сказал Резников.

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