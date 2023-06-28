В Карабахе уничтожены 4 члена армянских НВФ

87 Просмотров

Азербайджанская армия нанесла удары по позициям незаконных армянских вооруженных формирований в Агдеринском и Ходжавендском направлениях, уничтожены 4 члена незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом сообщают армянские СМИ.

По их данным, в результате ударов азербайджанской армии были уничтожены Армо Абгарян, Самвел Торосян, Ерванд Тадевосян и Гагик Балаян.

Как сообщило ранее Министерство обороны Азербайджана, 27 июня в 20:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчилар Агдамского района.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий Бекиров Али Шукюр оглу.