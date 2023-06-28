В Карабахе уничтожены 4 члена армянских НВФ

Азербайджанская армия нанесла удары по позициям незаконных армянских вооруженных формирований в Агдеринском и Ходжавендском направлениях, уничтожены 4 члена незаконных армянских вооруженных формирований.
Об этом сообщают армянские СМИ.
По их данным, в результате ударов азербайджанской армии были уничтожены Армо Абгарян, Самвел Торосян, Ерванд Тадевосян и Гагик Балаян.
Как сообщило ранее Министерство обороны Азербайджана, 27 июня в 20:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчилар Агдамского района.
В результате обстрела получил ранение военнослужащий Бекиров Али Шукюр оглу.