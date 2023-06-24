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В Москве волна звонков о «минированиях» «сотрудниками ЧВК «Вагнер»

В Москве волна звонков о «минированиях» «сотрудниками ЧВК «Вагнер»

Череда звонков о якобы минированиях пронеслась по отделам полиции, торговым центрам и музеям Москвы, ряд звонивших представлялись «сотрудниками Вагнера», сообщает Baza.

С полуночи в городе в отделы полиции стали поступать звонки с предупреждениями о «минировании» или якобы готовящемся уничтожении зданий ОМВД. Некоторые звонившие представлялись «сотрудниками Вагнера», один из них , позвонив в отдел полиции по району Сокол, потребовал отпустить из СИЗО всех заключенных.

После звонков в Темирязевском районе ввели план «Крепость».

В некоторые музеи также поступали угрозы, в связи с чем посетителей пришлось эвакуировать, уточняет источник. Так, гости Пушкинского музея, Третьяковской галереи и Эрмитажа не смогли досмотреть экспозиции. В Пушкинском музее и Третьяковской галерее официально причины не уточнили. Baza пишет, что это было связано с поступившими звонками о лжеминировании.

В Эрмитаже сообщили, что музей был закрыт из-за поступившего звонка о «минировании здания», передает ТАСС. Посетителей эвакуировали с территории Главного музейного комплекса.

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