В Москве понедельник объявили выходным из-за «сложной ситуации»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что в настоящее время в столице складывается сложная ситуация, поэтому он принял решение объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днем.

«Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем», — написал Собянин.

Исключение составят органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городские службы.

Он также попросил граждан воздерживаться от поездок по Москве и отметил, что возможно будет перекрыто движение в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности, добавил мэр столицы.