Гиркин описал возможную стратегию действий «вагнеровцев»: Будут прорываться к Москве

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Бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин-Стрелков описал, как он видит стратегию действий мятежников куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По его мнению, они будут прорываться к Москве.

Об этом Стрелков-Гиркин сообщил в своем Telegram-канале.

«Закрепившись в Ростове и отвлекая на себя внимание, – резко бросить в рейд на Москву ударные самые боеспособные подразделения (несколько тысяч штыков). Задача которых – обходя все крупные центры (Воронеж прошли мимо, Липецк проходя также) и стараясь не ввязываться в бои с местными гарнизонами (даже их не блокируя) – рваться к Москве и во что бы то ни стало как можно скорее ее достичь.

Далее – расчет делается на панику и бегство всех высших чиновников и взятие власти «валяющейся на земле», – пишет Гиркин-Стрелков.

По его мнению, «у этой стратегии есть всего две уязвимости: возможность столкновения с боеспособными и не желающими сдаваться (или придерживаться нейтралитета) относительно крупными частями до подхода к Москве и – неизбежные в этом случае проблемы со снабжением ударной группировки, которая дольше пары-тройки дней вести бои в отрыве от снабжения не сможет».