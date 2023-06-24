Учреждается стипендия имени Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении «Стипендии имени Гейдара Алиева».
В распоряжении говорится:
1. Учредить стипендию имени Гейдара Алиева для 100 (ста) студентов, обучающихся очно в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики на уровне бакалавриата (основного (базового) медицинского образования), имеющих высокие достижения в образовании.
2. Стипендия, учрежденная частью 1 настоящего Распоряжения, выдается Министерством науки и образования Азербайджанской Республики в размере 3000 (трех тысяч) манатов за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики.
3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.