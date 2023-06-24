Названы объемы поставок азербайджанского газа в Европу

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С 31 декабря 2020 года по сегодняшний день по Трансадриатическому газопроводу (TAP) было транспортировано в общей сложности 24,75 млрд кубометров природного газа.

Об этом заявил исполнительный директор TAP Лука Шиппати, сообщает Report.

«Из них около 1,1 млрд кубометров отправлено в Болгарию, более 2,7 млрд кубометров – в Грецию, а более 20,7 млрд кубометров – в Италию», – сказал исполнительный директор TAP.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу начались в конце 2020 года. Поставки рассчитаны на 25 лет, а объем превысит 10 млрд кубометров. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год.

В соответствии с соглашением, подписанным между Азербайджаном и Европейским союзом, в ближайшие 5 лет транспортировка газа в Европу будет доведена до 20 млрд кубометров.