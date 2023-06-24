Для 100 студентов учреждена «Стипендия имени Гейдара Алиева»

Учреждена «Стипендия имени Гейдара Алиева». Cоответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, «Стипендия имени Гейдара Алиева» учреждена для 100 студентов с высокими показателями в учебе, обучающихся в очном отделении на уровне бакалавриата (базового (высшего базового) медицинского образования) вузов Азербайджана.
«Стипендия имени Гейдара Алиева» будет выплачиваться единовременно Министерством науки и образования Азербайджана за счет средств государственного бюджета в размере 3000 манатов.
Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.