Для 100 студентов учреждена «Стипендия имени Гейдара Алиева»

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Учреждена «Стипендия имени Гейдара Алиева». Cоответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, «Стипендия имени Гейдара Алиева» учреждена для 100 студентов с высокими показателями в учебе, обучающихся в очном отделении на уровне бакалавриата (базового (высшего базового) медицинского образования) вузов Азербайджана.

«Стипендия имени Гейдара Алиева» будет выплачиваться единовременно Министерством науки и образования Азербайджана за счет средств государственного бюджета в размере 3000 манатов.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.