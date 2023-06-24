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Для 100 студентов учреждена «Стипендия имени Гейдара Алиева»

Для 100 студентов учреждена «Стипендия имени Гейдара Алиева»

Учреждена «Стипендия имени Гейдара Алиева». Cоответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, «Стипендия имени Гейдара Алиева» учреждена для 100 студентов с высокими показателями в учебе, обучающихся в очном отделении на уровне бакалавриата (базового (высшего базового) медицинского образования) вузов Азербайджана.

«Стипендия имени Гейдара Алиева» будет выплачиваться единовременно Министерством науки и образования Азербайджана за счет средств государственного бюджета в размере 3000 манатов.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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