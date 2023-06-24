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Обнародован список крупнейших ненефтяных экспортеров Азербайджана

Обнародован список крупнейших ненефтяных экспортеров Азербайджана

В январе-мае этого года крупнейшим экспортером Азербайджана в ненефтяном секторе стало ОАО “Азерэнержи” (313,8 млн долларов США).

Об этом говорится в июньском номере “Экспортного обзора” Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Далее в этом списке находятся Управление по маркетингу и экономическим операциям Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) (157,2 млн долларов США), ООО “SOCAR Polymer” (126,6 млн долларов США), ООО “Azeraluminium” (55,5 млн долларов США), ЗАО “AzerGold” (31,2 млн долларов США), “Агропромышленный комплекс Азерпамбыг” ООО “Азербайджанские авиалинии” (7,7 млн долларов США), ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (6,1 млн долларов США), ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (1,1 млн долларов США), ООО “Азерипек”, ООО «АСК тютюн» (565,6 тыс. долларов США).

В отчете также представлен рейтинг негосударственных субъектов-экспортеров.

Первую десятку в этом рейтинге возглавляют ООО ”MKT İstehsalat Kommersiya“ (42,5 млн долларов США), представительство компании ”Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited“ в Азербайджане (31,2 млн долларов США) и ЗАО ”Baku Steel Company» (31 млн долларов США).

Другие места делят ООО “Best Logistik” (26,5 млн долларов США), ООО “STP Global Cable” (23,8 млн долларов США), Ширинов Эльвин Валех оглы (22,2 млн долларов США), ООО “My Fruit” (16,2 млн долларов США), ООО “Lexus-Baku” (14,9 млн долларов США), ООО “P-Agro” (14,9 млн долларов США). 14,3 млн долларов США), ООО «Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi» (13,4 млн долларов США).

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