Азербайджан подписал с Японией документ в области гибридного производства электроэнергии

79 Просмотров

Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев встретился с представителями японской компании Komaihaltec, сообщает АПА-Экономикс.

На встрече было отмечено успешное продолжение возможностей сотрудничества с Японией в области энергетики.

Также было обсуждено расширение возможностей сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Затем был подписан Меморандум о взаимопонимании между Госагентством и компанией Komaihaltec о сотрудничестве по проектам возобновляемой энергетики.