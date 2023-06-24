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Главное Экономика

Азербайджан подписал с Японией документ в области гибридного производства электроэнергии

Азербайджан подписал с Японией документ в области гибридного производства электроэнергии

Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев встретился с представителями японской компании Komaihaltec, сообщает АПА-Экономикс.

На встрече было отмечено успешное продолжение возможностей сотрудничества с Японией в области энергетики.

Также было обсуждено расширение возможностей сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Затем был подписан Меморандум о взаимопонимании между Госагентством и компанией Komaihaltec о сотрудничестве по проектам возобновляемой энергетики.

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