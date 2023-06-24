Давид Амалян: Ильхам Алиев сумел формировать и сплотить народ

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Заслуженный артист Армении Давид Амалян уважительно высказался о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, сообщает Minval.

«Помните ли вы о том, что у них происходило в период Эльчибея? У меня глубокое уважение к этому парню, то есть к их лидеру. У него есть характер. Этот человек (Ильхам Алиев) обладает высокоинтеллектуальными способностями. Не хочется все говорить в эфире, но за 30 лет мы превратились в тайфу, а Ильхам Алиев сумел формировать целый народ и сплотить его. Я верю, что у нас это временно, и надеюсь, что и у нас появится такой лидер, который все приведет в порядок», – сказал Д.Амалян.