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Мятеж Пригожина: В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия    

Мятеж Пригожина: В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия    

Массовые мероприятия, запланированные в Ростове-на-Дону на выходные, отменены, написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает ТАСС.

«Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону», – написал он.

Согласно плану мероприятий властей Ростовской области 24 июня в регионе было запланировано празднование Дня молодежи. Основные торжества должны были пройти в трех городах – в Ростове-на-Дону, Шахтах и Таганроге. В регионе также идет период выпускных вечеров у старшеклассников.

Ранее Голубев призвал горожан воздержаться от поездок в центр города и не покидать свои дома.

В Telegram-канале Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина и «необходимые меры принимаются».

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