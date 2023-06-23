Пригожин: «Нас 25 тысяч и мы идем разбираться» (аудио)

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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин призвал всех жителей России присоединиться к нему.

«Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. 25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием», — заявил Пригожин.

Он уточнил, что это «не военный переворот, а марш справедливости. «Наши действия никак не мешают войскам», – сказал Пригожин.

«Министр обороны специально прибыл в Ростов. Для того, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов в темную, чтобы нас уничтожить», – сказал Пригожин.

Он также утверждает, что ударом по позициям ЧВК руководил лично Шойгу.

«Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21.00 он бежал трусливо, как баба. Для того, чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена», – подчеркнул создатель ЧВК.