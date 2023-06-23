ЕС выражает обеспокоенность из-за роста напряженности между Азербайджаном и Арменией

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ЕС выражает обеспокоенность из-за роста напряженности между Азербайджаном и Арменией, ежедневно сообщается об инцидентах со стрельбой, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

«ЕС внимательно следит за ростом напряженности в отношениях между Азербайджаном и Арменией в течение последних нескольких недель. При этом ежедневно сообщается об инцидентах со стрельбой», – говорится в коммюнике.

После серии недавних встреч на высоком уровне ЕС продолжает предпринимать усилия, чтобы помочь разрядить эту напряженность и найти взаимоприемлемые решения, сообщил представитель ЕВС.