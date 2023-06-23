Пентагон поддерживает предоставление Украине кассетных боеприпасов

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Министерство обороны США считает, что кассетные боеприпасы помогли бы Украине в противостоянии российским силам, в частности во время прорыва оборонительных линий.

Такую позицию во время слушаний в Конгрессе выразила заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

По словам представительницы Пентагона, предоставление Украине кассетных боеприпасов было бы полезным «с точки зрения эффективности на поле боя».

«Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM (усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения. – Ред.) были бы полезными, особенно против окопанных российских позиций на поле боя», – заявила она.

Купер добавила, что Соединенные Штаты не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также «беспокойством относительно единства союзников».