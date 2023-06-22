Азербайджан проинспектирует свыше 60 российских предприятий по видеосвязи

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Азербайджан планирует провести видеоинспекцию свыше 60 российских предприятий, ранее поставлявших продукцию в страну.

«Согласно закону Азербайджана «О пищевой безопасности», экспортеры животноводческих продуктов в страну обязаны пройти инспекцию со стороны Национального института пищевой безопасности. Данное обязательство также распространяется на те компании, которые ранее вывозили свою продукцию под гарантии Россельхознадзора, таких хозяйствующих субъектов более 1180», – сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, российское предприятие по производству молочной продукции, расположенное в Московской области, подтвердило право на поставки своих товаров в Азербайджан по новым требованиям.

«В настоящее время азербайджанской стороной запланированы видеоинспекции более 60 российских организаций, ранее поставлявших продукцию в Азербайджан», – подчеркнули в Россельхознадзоре.