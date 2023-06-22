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Главное Экономика

Азербайджан, Казахстан и Грузия создадут совместное предприятие

Азербайджан, Казахстан и Грузия создадут совместное предприятие

ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АО «Национальная компания Казахстанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги» создадут совместное предприятие.

Это отражено в «Соглашении о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между ЗАО «Азербайджанские железные дороги», АО «Национальная компания Казахстанские железные дороги» и АО «Грузинские железные дороги», подписанного по итогам сегодняшних переговоров между премьер-министром Али Асадовым и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

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