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Шойгу анонсировал сформирование резервной армия России в концу июня

Шойгу анонсировал сформирование резервной армия России в концу июня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Украине БМП Bradley, а также 13 танков западного производства.

«Уже понятно — то, что поставлено Киеву и еще будет поставлено, существенно на ход спецоперации не повлияет», — подчеркнул Шойгу.

Также отдельно Шойгу отметил, что в среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек, то есть каждые сутки «получаем полк», подчеркнул министр обороны. Также, по прямому контракту в ВС РФ набрано 114 тыс человек, есть еще более 50 тыс добровольцев.

К концу июня в России будет сформирована резервная армия и в ближайшее время – армейский корпус, они получат более 3700 единиц техники, заявил Шойгу.

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