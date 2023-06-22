В Азербайджане будут возвращены некоторые платежи

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Поставщик платежных услуг должен возместить плательщику сумму неавторизованной платежной операции со всеми сервисными сборами, взимаемыми с плательщика за выполнение этой платежной операции. Об этом говорится в новом законопроекте «О платежных услугах и платежных системах», который обсуждается на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Trend.

Требования статьи 25.1 настоящего закона применяются даже в том случае, если платежная операция инициирована посредником.

В случае инициирования посредником неавторизованной платежной операции поставщик платежных услуг, обслуживающий счет, возвращает плательщику средства в порядке, установленном статьей 25.2 настоящего закона.

При установлении вины посредника по неавторизованной платежной операции он обязан возместить поставщику платежных услуг расходы, понесенные тем в связи с возвратом средств плательщику.