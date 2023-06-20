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Азербайджан и Турция заменили России Евросоюз

Азербайджан и Турция заменили России Евросоюз

После введения санкций Россия переориентировалась на другие рынки сбыта и торгового сотрудничества. Экспортеров из Евросоюза она заменила на партнеров в Китае, Индии, Турции и Азербайджане, сообщил РИА «Новости» временно исполняющий главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

По его информации, товарооборот с Китаем значительно нарастили. Руслан Давыдов допустил, что при такой динамике к концу года страны достигнут поставленной правительством планки в 200 миллиардов долларов. Кроме того, увеличился торговый оборот с Индией, Азербайджаном и Турцией.

«Эти страны уже заместили нам торговлю с Европой: южные и восточные направления развиваются очень активно», — сказал он.

Из европейских стран в десятке крупнейших торговых партнеров России осталась Германия. Доля Нидерландов, заявил глава ФТС, сократилась значительно.

Он заявлял на ПМЭФ-2023, что доля Евросоюза как внешнего торгового партнера России уменьшилась на 20% за два года — с 38% до 18%.

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