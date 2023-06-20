В Москве заявили, что Китай, Индия, Турция и Азербайджан заменили страны ЕС в торговле с Россией

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После того как страны Евросоюза отказались от торговли с Россией, на их место пришли Китай, Индия, Турция и Азербайджан, рассказал в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. По его словам, этим государствам удалось полностью заместить ЕС во внешней торговле с Россией.

Свято место не бывает пусто. Очень серьезно растет Китай. <…> Также активно растут торговые обороты с Индией, Турцией, Азербайджаном. Эти страны уже заместили нам торговлю с Европой: южные и восточные направления развиваются очень активно, — сказал Давыдов.