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Данилов заявил, что контрнаступление идет четко по плану

Данилов заявил, что контрнаступление идет четко по плану

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит четко по плану. О нем знает ограниченный круг лиц.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Секретарь СНБО отметил, что к украинскому контрнаступлению было очень много внимания и ожиданий. Но, по мнению Данилова, мгновенных результатов ждать не стоит.

«Все ждали, что это происходит мгновенно, за день, за две, за неделю. Имейте в виду все идет по плану, четко, который был разработан, который был утвержден. Отклонений от плана нет», — заявил Данилов.

Также он в очередной раз отметил, что о деталях плана контрнаступления знает ограниченный круг лиц.

«Если вы думаете, что через день за два, через неделю все закончится, есть такое понятие как тактика и стратегия. Мы верим в наши Вооруженные силы и в то, что украинское войско непобедимо. И так обязательно будет», — добавил секретарь СНБО Украины.

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