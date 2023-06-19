Венгрия надеется получить азербайджанский газ в ближайшее время

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Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиарто заявил об успешных переговорах с Азербайджаном о начале поставок газа в Венгрию.

«Мы провели очень успешные переговоры с Азербайджаном о начале поставок газа в Венгрию, подписали соглашение, но из-за инфраструктурных проблем в Юго-Восточной Европе оно не может быть реализовано», сказал Сиарто в своем выступлении во время летней сессии ПАСЕ, передает АПА.

Он отметил, что Венгрия не имеет природных ресурсов с точки зрения природного газа и нефти, в связи с чем страна зависит от импорта.

«Все должны понимать, что вопрос энергоснабжения не является политическим вопросом, он не имеет ничего общего с политическим выбором. Это вопрос физической реальности. Пока газ проходит по трубам, мы зависим от инфраструктуры. Хоть мы и обсудили этот вопрос с Европейским союзом и попросили поддержку фонда для улучшения инфраструктуры, но эти требования остались без ответа», – отметил министр.

Он сказал, что надеется вместе с Румынией, Болгарией, Сербией, Турцией и другими соседними странами решить существующие инфраструктурные проблемы и тем самым обеспечить поставки азербайджанского газа в Венгрию в ближайшее время.